Eine zweite Forderung von Frey, über die ebenfalls an der GV abgestimmt wird, lehnt der Verwaltungsrat ab. Es geht um eine Statutenänderung, wonach die Mitglieder des Verwaltungsrats zusätzlich zur fixen Vergütung eine variable Vergütung in Form von Beteiligungspapieren der Gesellschaft erhalten können. Die vorgeschlagenen Änderungen stehen laut dem Verwaltungsrat nicht im Einklang mit den Best-Practice-Grundsätzen für die Vergütung von nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern börsenkotierter Schweizer Unternehmen.