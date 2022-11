Leonteq arbeitet dafür mit der Schweizer Börse SIX zusammen. Im Rahmen einer Vereinbarung würden die Sicherheiten bei SIX SIS AG gehalten, und die SIX Repo AG sei in ihrer Funktion als Collateral Agent für die tägliche Überprüfung der Sicherheiten verantwortlich. Die Besicherungslösung für ETP+ basiert demnach auf einem seit 2012 etablierten Rahmenwerk mit der SIX.