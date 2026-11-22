Der Vertragsabschluss bei der neuen Krankenkasse muss in jedem Fall bis Ende Dezember erfolgt sein. Die neue Kasse informiert dann die alte Kasse über den Wechsel und bestätigt so, dass ein lückenloser Versicherungsschutz gewährleistet ist. Erst dann ist der Wechsel rechtlich vollzogen. Auch hier empfiehlt sich, nicht bis zum letzten Moment zu warten, um keine Fristen zu verpassen. Und: Damit alles reibungslos läuft, sollte im Anmeldungsbrief an die neue Krankenkasse auch die aktuell laufende Police der alten Krankenkasse mitgeschickt werden.