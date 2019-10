Vermögensverwalter flüchten aus den risikoreichsten Junk-Kredit-Bereichen und schichten im Segment in Papiere um, die möglichst viel Sicherheit verheissen.

Seit Anfang Oktober haben Kredite mit niedrigerem B-Rating etwa 1 Prozent nachgegeben. Für weniger risikobehaftete Darlehen mit BB-Einstufung ging es bis zum Mittwoch dagegen nur 0,26 Prozent abwärts. Ein Credit-Suisse-Index, der die Erträge in beiden Bereichen vergleicht, zeigt für die Kredite mit dem niedrigeren Rating die schwächste Entwicklung seit Mitte 2017.

In diesem Monat haben sich gehebelte Kredite insgesamt schwächer entwickelt als Junk-Bonds. Für letztere zeigen bis Mittwoch reichende Daten einen Wertanstieg von immerhin 0,1 Prozent. Die Entwicklung überrascht, galten Kredite doch immer als ein weniger risikoreiches Mittel, um in Unternehmen mit Ramsch-Rating zu investieren. Forderungen im Kreditbereich werden bei einer Insolvenz schliesslich mit als erste bedient.

«Schludriges Underwriting»

Der Markt für gehebelte Kredite ist zu einem 1,2 Billionen Dollar schweren Anlageuniversum herangewachsen. Die Sicherheit für die Anleger hat angesichts dessen abgenommen und Vermögensverwalter plagt zunehmend die Frage, wie sich Leveraged Loans in einem Konjunkturabschwung entwickeln werden.

“Die Entwicklung gehebelter Kredite ist schwächer als das normalerweise der Fall ist. Das könnte an dem grossen Emissionsvolumen liegen und an schludrigem Underwriting”, sagt Matt Eagan, Portfoliomanager bei Loomis Sayles & Co. “Schlechte Nachrichten zu Leveraged Loans könnten den Markt für hochverzinsliche Anleihen anstecken.”

(Bloomberg)