Mit Blick nach vorne zeigt sich das Institut zuversichtlich. Allerdings blieben das geopolitische Umfeld und die Bedingungen an den Finanzmärkten weiterhin schwer abschätzbar. «Der Fokus der LGT liegt weiterhin auf der Konsolidierung und Stärkung ihrer weltweiten Präsenz in bestehenden Märkten sowie der Realisierung von Synergien und Skaleneffekten aus den getätigten Wachstums- und Technologieinvestitionen», heisst es mit Blick auf die strategische Zielsetzung.