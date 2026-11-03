In den vergangenen Monaten lief es für das Unternehmen jedoch rund. Dank einer hohen Nachfrage ‌nach den neuen Spitzenmodellen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max erzielte Apple einen Smartphone-Umsatz von ‌57,58 Milliarden Dollar, rund eine Milliarde Dollar mehr als von ​Analysten vorhergesagt. In diesen Zahlen ist das iPhone Duo, Apples erstes Faltmodell, nicht enthalten, da der offizielle Verkauf erst vor wenigen Tagen begonnen hat. Mit diesem Gerät drängt das Unternehmen in eine Nische, die bislang vom südkoreanischen Konkurrenten Samsung beherrscht wird. Die ersten Testberichte fielen jedoch gemischt aus. Zudem kämpft Apple mit Qualitätsproblemen bei den Bildschirmen, die zu Rissen neigen. Hiervon sei aber nur ein «sehr kleiner Prozentsatz» der ausgelieferten Modelle betroffen, ‌betonte Ternus in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Aktuell könne sein Unternehmen die Nachfrage nach dem Duo, das rund 2000 Dollar koste, nicht bedienen. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Produkt so rasch wie möglich an viele Kunden auszuliefern.»