Die Offenlegungspflichten seien zu weit gegangen und schafften neue Angriffsziele für Hacker, sagte Prinz Michael von Liechtenstein der britischen Wirtschaftszeitung «Financial Times» vom Montag. Bei dem Angriff im Juli kopierten Hacker Daten zu rund 31'000 Unternehmen, Stiftungen, Trusts und anderen Rechtseinheiten. Erbeutet wurden unter anderem Namen, Geburtsdaten, Nationalitäten und Wohnsitzländer der wirtschaftlich Berechtigten. Wer hinter dem Angriff steckt und welches Motiv die Täter hatten, ist bislang unklar.