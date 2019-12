Das in Yverdon-Les-Bains ansässige Unternehmen baut seine Produktionskapazität in Deutschland aus. Es geht davon aus, dass die Nachfrage nach Flottenfahrzeugen - wie Seeschiffen, Bussen, Lokomotiven und Taxis - jährlich um mehr als ein Drittel zunehmen wird.

«Wir müssen nicht auf dem Pkw-Markt mitspielen, wo es einen Wettlauf nach unten gibt - es geht nur um Preis, Preis, Preis», sagte CEO Anil Srivastava in einem Interview. «Ich sage halb im Scherz, wir haben uns auf Nischen konzentriert - wissen Sie was, Nischen können zusammengenommen gross sein.»

Der Markt für Energiespeicher in der Schifffahrt könnte auf ein jährliches Volumen von 6,5 Milliarden Dollar kommen, schrieb Cantor Fitzgerald LP 2018 in einer Notiz. Projekte in Norwegen und China nutzen bereits Batterieantrieb für Frachtschiffe, und grosse Reedereien schauen sich laut BloombergNEF ebenfalls die Technologie an.

«Es wird viele Nischenmärkte geben»

Kleinere Märkte für Lithium-Ionen-Batterien wie für Schiffe, Industrieroboter und Gabelstapler wachsen schnell und erfordern in der Regel spezielle Spezifikationen, sagte Sam Jaffe, Geschäftsführer bei Cairn Energy Research Advisors. «Es wird viele Nischenmärkte für Batterien jenseits des Elektro-Pkw-Marktes geben», erklärte er. «Viele dieser Nischen werden sich zu sehr grossen, eigenständigen Märkten entwickeln.»

Leclanché ist traditionell ein Lieferant von Stromaggregaten für Stromnetze. Das Unternehmen erreichte in diesem Jahr eine Vereinbarung mit dem Zughersteller Bombardier Inc. und lieferte auch Batterien für die weltweit grösste vollelektrische Fähre, die im August in Süddänemark den Betrieb aufnahm.

Das Unternehmen hat weitere Aufträge von Schiffskunden, darunter Grimaldi Group SpA und Damen Shipyards Group NV, und liefert Aggregate für den Einsatz in U-Booten.

Bis Ende 2021 neue Produktionskapazitäten

Hersteller wie Leclanché haben derzeit in Spezialmärkten wie Schiffs- oder Eisenbahnbatterien wohl einen Vorteil, sagte Logan Goldie-Scot, Leiter Clean Power bei BNEF. Aber wenn die Segmente wachsen, werden sie «das Interesse der führenden Batteriehersteller auf sich ziehen, die wahrscheinlich einen Preisvorsprung haben», sagte er.

Laut Srivastava werden die Bestellungen bei Leclanché aus dem Flottentransportsektor das Volumen der stationären Energiespeicher - derzeit der Hauptmarkt - im Jahr 2022 übertreffen, wenn Mitte bis Ende 2021 neue Produktionskapazitäten in Betrieb gehen.

«Unsere derzeitige Produktionskapazität ist vollständig ausgelastet», sagte Srivastava. «Das Transportgeschäft wächst jetzt nicht mehr so schnell wie es wachsen könnte, nicht wegen eines Mangels an Geschäftsaktivität, sondern wegen der beschränkten Kapazitäten.»

(Bloomberg)