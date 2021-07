Die Probleme hängen mit der Pandemie zusammen, die in immer neuen Wellen über den Globus rollt. So stehen bei vielen Autobauern Bänder still, weil Computer-Chips aus Asien fehlen. Reedereien wie Hapag-Lloyd klagen über Container-Mangel und Engpässe bei verfügbaren Schiffen.

Zusätzlich lasten die Flutkatastrophen in Deutschland und China auf den Lieferketten. Die Engpässe stellten die deutsche Wirtschaft noch für eine geraume Zeit vor erhebliche Probleme, warnt DIHK-Aussenwirtschaftschef Volker Treier. Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) werden sie die Industrieproduktion noch bis weit ins laufende Sommmer-Quartal hinein belasten.

"Für das gesamte Jahr 2021 dürften sich die Verluste für die deutsche Volkswirtschaft auf rund 25 Milliarden Euro belaufen", schätzt IfW-Konjunkturexperte Klaus-Jürgen Gern. Viele Firmen warteten deutlich länger auf bestellte Rohstoffe und Vorprodukte, so dass Auftragsbücher oftmals nicht abgearbeitet werden könnten, beschreibt Treier die Probleme.

Teilweise sähen sich die Unternehmen sogar gezwungen, die Produktion zu drosseln oder gar zu stoppen: "Damit bremsen die Lieferengpässe den derzeitigen wirtschaftlichen Aufschwung." Die jüngste Umfrage des Münchener Ifo-Instituts zeigt, wie verbreitet die Probleme bereits sind: Fast 64 Prozent der Industriebetriebe klagten über Engpässe bei Vorprodukten wie Chips. "Das strahlt mittlerweile auf andere Branchen aus", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Mangel an Chips und Containern

Beispiele, wo es in den Lieferketten hakt, gibt es zuhauf: Autobauer mussten die Produktion teilweise herunterfahren, weil es nicht genug Chips gibt - zuletzt stoppte BMW die Produktion in seinem Werk in Regensburg.

Entwarnung ist vorerst nicht in Sicht: Die Chip-Krise wird die Branche laut Daimler auch 2022 nicht loslassen. Die von Volkswagen für die Chip-Versorgung eingerichtete Taskforce rechnet in den nächsten eineinhalb Jahren noch mit einer leichten Unterversorgung bei Halbleitern auf dem Weltmarkt.

Ein weiterer Engpass herrscht in der Schifffahrt. In China kam es im Mai in einem der geschäftigsten Containerhäfen - dem Yantian International Container Terminal (YICT) - wegen Quarantänemassnahmen zu einem Stau von Schiffen, der sich nur langsam auflöst. Auf den internationalen Schifffahrtsrouten sitzen rund 100'000 Seeleute auf Containerschiffen fest, weil sie in ihren asiatischen Heimatländern oft nicht von Bord dürfen.

Schon 2020 gab es ähnliche Probleme, als wegen der Pandemie 200'000 Seeleute nicht von anderen Crews abgelöst werden konnten. Nun sei man mitten in einer zweiten "Crew-Wechselkrise", konstatierte Generalsekretär Guy Platten von der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS): "Das ist ein gefährlicher Moment für die globalen Lieferketten."

Und dann auch noch Hochwasser

Hinzu kommen in Deutschland und auch in China Hochwasserkatastrophen historischen Ausmasses. Der Stahlkonzern Thyssenkrupp und andere Unternehmen der Branche kämpfen nach den Überflutungen mit Engpässen in der Versorgung und können teils Verpflichtungen gegenüber Abnehmern nicht mehr nachkommen.

In China könnten die Überflutungen im Wirtschafts- und Verkehrsknotenpunkt Zhengzhou in der Provinz Henan den Transport von Autos und Elektronik verzögern, warnen Experten. Dies vergrössert die Sorgen vieler Unternehmen, die bereits unter einem Mangel an Halbleitern leiden. Zu den Engpässen trägt die Corona-Ausbreitung in Malaysia bei - ein wichtiger Standort für die Halbleiterbranche.

Diese und andere Corona-bedingte Störfaktoren stellen den Handel in Deutschland bei der Beschaffung von Waren vor "pandemiebedingte Herausforderungen", wie es der Lobbyverband HDE formuliert.

Die Beschaffung von Seefracht-Containern sei gestört, da viele nicht an den Orten verfügbar seien, an denen sie gebraucht würden: "Zudem sind die Linienverkehre der grossen Reedereien derzeit mit enormen Unsicherheiten behaftet, da oftmals Häfen nicht angelaufen werden oder angemeldete Fracht nicht mitgenommen wird", so ein HDE-Sprecher.

Laut dem Verkaufsmanager Nick Klein vom taiwanischen Logistik-Unternehmen OEC Group führt die Vielzahl an Lieferproblemen dazu, dass sich Waren in asiatischen und US-Häfen stapeln und Firmen geradezu darum wetteifern, ihre Produkte loszueisen: "Das wird sich nicht vor März auflösen", so seine Prognose.

(Reuters)