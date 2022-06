Die Namenaktie von Schindler steigt am Montagmorgen an der SIX bis 2,3 Prozent auf 172,80 Franken. Jefferies senkte zuvor das Kursziel auf 192 von 225 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Hold".

Begründet wird die Senkung mit den stärkeren Störungen durch die Lockdowns in China. So hätten die Massnahmen in China im April und Mai länger gedauert, und auch das Hochfahren der Aktivitäten im Juni sei aufgrund von Verzögerungen auf den Baustellen langsamer gewesen.

Schindler sei zwar nicht ganz so stark auf dem chinesischen Markt positioniert wie manche Konkurrenten. Allerdings habe der Rolltreppen- und Liftbauer erklärt, auch in anderen Märkten eine nachlassende Dynamik festgestellt zu haben, schreibt Jefferies. Jefferies senkt daher die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie leicht.

Die Schindler-Aktie hat seit Mitte August des letzten Jahres rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Investoren sehen nun offenbar wieder Kaufgelegenheiten.

(cash/AWP)