Betriebsergebnis und Gewinn gaben dagegen durch steigende Kosten und höhere Investitionen nach, wie der Konzern am Freitag mitteilte.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 2,58 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug das Plus 5,8 Prozent. Der Bestellungseingang wuchs derweil im Quartal um 6,4 Prozent (LW 5,2%) auf 2,97 Milliarden und der Auftragsbestand belief sich per Ende März auf 9,13 Milliarden (+7,6%).

Alle Geschäftsfelder und Regionen hätten zugelegt, schrieb Schindler weiter. Zunehmende Auftragsvolumen mit Grossprojekten, vor allem im Bereich öffentlicher Verkehr, hätten unterstützt. Die Region Asien-Pazifik erzielte das höchste Wachstum, hauptsächlich dank des stark wachsenden Auftragseingangs in China, gefolgt von den Regionen Amerika und EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika).

Das operative Ergebnis (EBIT) lag hingegen mit 274 Millionen Franken 2,5 Prozent unter dem Vorjahreswert auf (LW -1,1%). Die entsprechende Marge sank auf 10,6 von 11,4 Prozent. Auch beim Konzerngewinn verzeichnete der Innerschweizer Konzern mit -5,3 Prozent auf 197 Millionen einen Rückgang.

Steigende Rohmaterial- und Lohnkosten

Mit den Zahlen hat Schindler die Erwartungen der Analysten bei Auftragseingang und Umsatz erreicht, die Gewinnzahlen lagen aber unter den Erwartungen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 2,57 Milliarden Franken und für den Bestellungseingang bei 2,91 Milliarden. Der EBIT wurde auf 285 Millionen und der Reingewinn auf 213 Millionen veranschlagt.

Steigende Rohmaterial- und Lohnkosten, Währungseinflüsse sowie geplante höhere Aufwendungen für strategische Projekte wie die Modularisierung und die Digitalisierung hätten die Ergebnisentwicklung beeinflusst, schrieb das Unternehmen weiter. Wie erwartet, seien diese höheren Kosten im ersten Quartal nur teilweise kompensiert worden.

Der Ausblick für das laufende Jahr 2019 wird bestätigt. Schindler erwartet gemäss der Mitteilung nach wie vor ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent in Lokalwährungen. Der Ausblick für den Konzerngewinn werde wie bisher mit der Publikation der Halbjahreszahlen bekannt gegeben.

(AWP)