Dem Konzern hilft die Verramschung im Schweizer Detailhandel jedenfalls überhaupt nicht. Zwar lässt sich mit häufigen Aktionen der Absatz ankurbeln. Langfristig können die Dauerrabatte aber genau das beschädigen, wofür die Marke Lindt steht: Exklusivität und Qualität zu entsprechenden Preisen. Bertschy warnt darum: «Die häufigen Rabatte sind für das Premium-Image nicht positiv.» Wie Lindt die Folgen der Rabattaktionen für sein Marken-Image beurteilt und ob der Konzern gezielt gegensteuern will, beantwortet die Lindt-Sprecherin nicht. Für Bertschy ist aber klar, worauf es jetzt ankommt: «Lindt muss die richtige Balance zwischen tieferen Preisen, Aktionen und gezielten Marketingmassnahmen finden.»