Neben den Sorgen um die operative Entwicklung belastet eine frische Hiobsbotschaft aus den USA die Stimmung der Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer. Die Kanzlei International Rights Advocates hat beim Gericht im District of Columbia Klage gegen den Konzern eingereicht. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, seine Bemühungen zur Bekämpfung von Kinderarbeit in den Kakao-Bezugsländern Ghana und Elfenbeinküste falsch darzustellen und trotz gegenteiliger Versprechen weiterhin davon zu profitieren. Lindt & Sprüngli weist die Vorwürfe zwar entschieden zurück und verweist auf systematische Überwachungssysteme, doch der Reputationsschaden sorgt für zusätzliche Nervosität. Bereits die Halbjahreszahlen hatten offenbart, dass das organische Umsatzwachstum von 4,3 Prozent ausschliesslich auf Preiserhöhungen von 11,8 Prozent basierte, während das Absatzvolumen markant um 7,5 Prozent einbrach.