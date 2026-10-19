Lechners Nachfolger auf Zeit ist ein alter Bekannter. Der 71-jährige Weisskopf kam 1995 zu Lindt, zunächst als Finanzchef. Zuvor war er unter anderem für den Süsswarenkonzern Jacobs Suchard tätig. Von 2016 bis 2022 führte er Lindt als CEO, anschliessend wechselte er in den Verwaltungsrat, dessen Vizepräsident er ist. Ein dauerhafter Nachfolger auf dem CEO-Posten soll spätestens im zweiten Quartal 2027 ernannt werden.