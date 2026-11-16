Die Probleme dürften nicht ohne Weiteres zu beseitigen sein, sondern eher struktureller Natur sein. Dies ist einer Notiz des zuständigen Analysten der Deutschen Bank, Max Church, zu entnehmen. Er ist der Ansicht, dass strukturelle Veränderungen in der Art und Weise, wie Schokolade gekauft und konsumiert wird, es für Lindt schwierig machen dürften, die hohen und vorhersehbaren Wachstumsraten der Vergangenheit beizubehalten. Der Konsum verlagere sich zunehmend auf benachbarte Produktkategorien und die Konsumenten nutzten vermehrt alternative Vertriebskanäle. Ausserdem wachse das Gesundheitsbewusstsein, was den Schokoladenkonsum hemmt. Letztlich sieht der Deutsche Bank- Analyst Church steigende Risiken für die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Schokoladenproduzenten aus Kilchberg.