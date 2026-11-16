Der Schokoladenhersteller Lindt&Sprüngli hat schwierige Monate hinter sich: Ende September hat das Management den Ausblick für das organische Umsatzwachstum des Gesamtjahres 2026 gesenkt. Mitte Oktober musste CEO Adalbert Lechner das Unternehmen verlassen; Dieter Weisskopf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, übernahm als Interim-CEO die operative Leitung. Zudem bewegen sich die Lindt-Namenaktien seit Mai dieses Jahres unter 100'000 Franken, während die Partizipationsscheine nicht mehr über die 10'000-Franken-Marke hinausgekommen sind.
Die Probleme dürften nicht ohne Weiteres zu beseitigen sein, sondern eher struktureller Natur sein. Dies ist einer Notiz des zuständigen Analysten der Deutschen Bank, Max Church, zu entnehmen. Er ist der Ansicht, dass strukturelle Veränderungen in der Art und Weise, wie Schokolade gekauft und konsumiert wird, es für Lindt schwierig machen dürften, die hohen und vorhersehbaren Wachstumsraten der Vergangenheit beizubehalten. Der Konsum verlagere sich zunehmend auf benachbarte Produktkategorien und die Konsumenten nutzten vermehrt alternative Vertriebskanäle. Ausserdem wachse das Gesundheitsbewusstsein, was den Schokoladenkonsum hemmt. Letztlich sieht der Deutsche Bank- Analyst Church steigende Risiken für die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Schokoladenproduzenten aus Kilchberg.
Das Rating der Deutschen Bank für Lindt fällt auf «Sell» von «Hold», zugleich sinkt das Kursziel auf 78'000 von 93'500 Franken. Der neue Zielwert deutet einen 11,8-prozentigen Kursverlust in den nächsten zwölf Monaten an - liegt allerdings auch wesentlich tiefer als der Konsens. Das von der Nachrichtenagentur AWP erhobene durchschnittliche Preisziel aller Analysten beträgt 93'321 Franken. Fünf Anlageurteile lauten «Kaufen», drei stehen auf «Halten» und sechs auf «Verkaufen».
Die Herabstufung durch die Deutsche Bank hat am Montagvormittag keine negative Wirkung auf den Aktienkurs gehabt. Die Namenaktie ist um 0,45 Prozent auf 88'600 Franken gestiegen. Derweil hat der Partizipationsschein um 0,39 Prozent auf 8610 Franken angezogen.
In den Fokus der Investoren ist unterdessen auch Verwaltungsratspräsident Ernst Tanner geraten. Lindt&Sprüngli-Investor Deutsche Asset Management stellt ihn beziehungsweise die Machtkonzentration bei ihm infrage, so ein Bericht von Ende letzter Woche. Tanner war langjähriger CEO von Lindt und ist seit 1994 Präsident des Verwaltungsrates, wobei er auch exekutive Funktionen übernimmt. Eine Erneuerung des Verwaltungsrates soll nun den Weg frei machen für eine strategische Neuausrichtung und Wachstum.
Tanner selbst sieht schon im Wechsel des CEO ein Tor zu einer wieder besseren Zukunft: «Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dieser Führungswechsel künftiges Wachstum aktiv vorantreiben wird», sagte er bei der Stabsübergabe von Lechner zu Weisskopf vor rund einem Monat.