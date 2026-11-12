Besonders die Machtkonzentration bei Präsident Ernst Tanner ist dem Lindt-Aktionär ein Dorn im Auge. «Lindt & Sprüngli ist immer noch ein Börsenunternehmen und keine Privatschatulle», sagte Hendrik Schmidt, Head of Stewardship und Governance-Experte beim Deutschen Asset Manager im Interview mit der «Finanz und Wirtschaft».