Nach Einschätzung eines dritten Top-20-Investors zweifeln viele Anleger, dass Lindt&Sprüngli so rasch auf die alte Erfolgsspur zurückfindet. Die bestehende mittelfristige Vorgabe eines jährlichen organischen Umsatzwachstums von sechs bis acht Prozent ‌sei vorerst wohl nicht erreichbar. Das kommt auch im Aktienkurs zum Ausdruck, der seit Jahresbeginn ein Viertel an Wert verloren hat. ​Offen sei, ob die nun eingeleiteten Preissenkungen ausreichten, um die Verbraucher zurückzugewinnen. Unklar sei auch, ob die zunehemende Verbreitung von Abnehmmitteln wie Wegovy den Konsum von Schokolade bremse. Auch er befürworte einen Abgang Tanners, so der Anleger. Der Umbau des Verwaltungsrates liege aber in Tanners Hand. Der Aktionär rechnet damit, dass der Konzern 2027 eine Verjüngung einleitet und ein Jahr später ein Nachfolger ‌für Tanner präsentiert.