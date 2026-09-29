Europa schwächelt

Als Gründe nennt der Konzern in einer Mitteilung vom Dienstag eine hohe Preissensibilität der Konsumenten sowie die extreme Hitze im Sommer. So hätten in den europäischen Märkten die "notwendigen Preiserhöhungen" sowie die "verhaltene Konsumentenstimmung" zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen geführt, lässt sich CEO Adalbert Lechner zitieren. Die extreme Hitze habe sich zusätzlich negativ ausgewirkt.