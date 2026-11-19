Ein neues Volksbegehren fordert, dass pro Jahr für jeden Erwachsenen zwei und für Kinder sechs Monatsprämien erlassen werden.
Ein Bündnis aus SP, Gewerkschaften und dem Westschweizer Konsumentenverband FRC hat am Donnerstag die Volksinitiative «Für tiefere Krankenkassenprämien» lanciert. Damit wagt die Linke nach mehreren Niederlagen einen neuen Anlauf: Zuletzt scheiterte die SP im Juni 2024 mit der Prämienentlastungs-Initiative, davor erlitten unter anderem Vorstösse für eine Einheitskasse Schiffbruch.
Nun sammelt die Allianz Unterschriften für ein neues Prämienentlastungsmodell im Umfang von rund acht Milliarden Franken pro Jahr. Finanziert werden soll dies über einen Steuerzuschlag für Topverdienende und eine höhere Gewinnsteuer für Unternehmen.
Konkret sollen für Erwachsene jährlich zwei mittlere Monatsprämien (rund tausend Franken) und für Kinder sechs Prämien bezahlt werden. Unter dem Strich sollen laut den Initiantinnen und Initianten neunzig Prozent der Versicherten weniger bezahlen. Bestehende Prämienverbilligungen sowie Versicherungsmodelle und Franchisen sollen unangetastet bleiben.
(AWP)