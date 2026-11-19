Ein Bündnis aus SP, Gewerkschaften und dem Westschweizer Konsumentenverband FRC hat am Donnerstag die Volksinitiative «Für tiefere Krankenkassenprämien» lanciert. Damit wagt die Linke nach mehreren Niederlagen einen neuen Anlauf: Zuletzt scheiterte die SP im Juni 2024 mit der Prämienentlastungs-Initiative, davor erlitten unter anderem Vorstösse für eine Einheitskasse Schiffbruch.