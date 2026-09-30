Der an der Börse in Guangzhou gehandelte Kontrakt für Lithiumcarbonat - eine raffinierte Form des Metalls, die in Batterien für Elektrofahrzeuge und grossen Energiespeichersystemen (ESS) verwendet wird und oft zu volatilen Kursbewegungen neigt - ist von über 160'000 Yuan Anfang September auf unter 120'000 Yuan (17'900 US-Dollar) pro Tonne abgerutscht. Dieser Preiseinbruch markiert den Abschluss eines ansonsten dynamischen Jahres für die Branche in China, dem weltweit grössten Markt.