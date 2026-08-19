Zum Ertragswachstum habe insbesondere das Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft beigetragen, heisst es weiter. Dieses legte dank höherer Volumina um 5,9 Prozent zu. Zusätzlich habe eine zeitweise höhere Handelsaktivität im Zuge der geopolitischen Spannungen für Unterstützung gesorgt. Belastend habe sich dagegen das weiterhin tiefe Zinsniveau im Schweizer Franken auf das Zinsengeschäft ausgewirkt.