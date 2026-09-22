Es gehe dabei ‌um die Produktion der ‌Raketenvariante Increment 2 der ​sogenannten Precision Strike Missile (PrSM), die zur Bekämpfung beweglicher Land- und Seeziele eingesetzt wird, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit.

Die Langstreckenwaffe der ‌nächsten Generation soll das bisherige System ATACMS ersetzen. Ein zweiter erfolgreicher Flugtest der Raketenvariante ​ging dem Auftrag voraus. Die ​Rakete stellte dabei ihre Fähigkeit ​unter Beweis, bewegliche Seeziele wie Schiffe zu bekämpfen. ‌

Lockheed fährt die Produktion der PrSM angesichts einer steigenden Nachfrage derzeit hoch. Der ​Konzern hatte ​im März eine ⁠siebenjährige Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium ​geschlossen, um die ⁠jährliche Kapazität auf 550 Raketen zu ‌erhöhen. Dies folgte auf einen Heeresauftrag über 4,94 Milliarden Dollar im ‌vergangenen Jahr.

(Reuters)