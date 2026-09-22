Lockheed fährt die Produktion der PrSM angesichts einer steigenden Nachfrage derzeit hoch. Der ​Konzern hatte ​im März eine ⁠siebenjährige Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium ​geschlossen, um die ⁠jährliche Kapazität auf 550 Raketen zu ‌erhöhen. Dies folgte auf einen Heeresauftrag über 4,94 Milliarden Dollar im ‌vergangenen Jahr.