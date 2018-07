Die Containerschifffahrtsgruppe habe alle nötigen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen erhalten, um die Wandelanleihen an Ceva in Aktien zu tauschen, teilt das Unternehmen mit Sitz in Baar am Mittwoch mit.

Nach der Wandlung, die in den kommenden Tagen vollzogen werden soll, werde CMA CGM einen Anteil von 24,99 Prozent der Ceva-Aktien halten, wie es weiter heisst. Die Beteiligung unterliegt einer Sperrfirst von einem Jahr, gerechnet ab dem Börsengang Anfang Mai. CMA CGM habe sich zudem verpflichtet, die Beteiligung während sechs Monaten nicht zu erhöhen.

Die Transaktion wurde bereits im Vorfeld des Börsengangs von Ceva an der Six Swiss Exchange entsprechend kommuniziert.

(AWP)