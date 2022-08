Der Pegel des Flusses bei Kaub, einem wichtigen Wegpunkt für die Verschiffung von Gütern, soll bis zum Wochenende auf 47 Zentimeter sinken. Damit würde er bis auf 7 Zentimeter an die Grenze der Unbefahrbarkeit herankommen.

Europa sieht sich bereits mit der schlimmsten Energieversorgungskrise seit Jahrzehnten konfrontiert, seit Russland das Erdgas abgedreht hat und die Inflation explodiert. Jetzt kommt der Klimawandel zu den Problemen des Kontinents hinzu. Ein unpassierbarer Fluss könnte den Transport wichtiger Güter zum Stillstand bringen, während die Regierungen gegen eine Rezession ankämpfen.

Der Rhein, der sich etwa 1.288 Kilometer von der Schweiz bis zur Nordsee schlängelt, ist für die Lieferung und den Export von Heizöl, Benzin, Kohle und anderen Rohstoffen unerlässlich.

“Da der Rheintransport unterbrochen ist und Alternativen wie Schiene und Straße immer teurer werden, wird es für Deutschland und die Schweiz schwierig werden, Gasöl-/Dieselvorräte anzulegen, bevor die Temperaturen abkühlen”, sagte Josh Folds, ein Ölanalyst beim Beratungsunternehmen Facts Global Energy. “Dies gilt insbesondere angesichts der Situation bei den russischen Gasöl-/Dieselimporten.”

Am Dienstag fiel der Wasserstand in Kaub auf den niedrigsten Stand seit 2018, einem Jahr, in dem es zu weitreichenden Beeinträchtigungen für wichtige industrielle Nutzer kam. Er liegt jetzt ein wenig über 60 Zentimeter und wird nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes am Samstag voraussichtlich auf 47 Zentimeter sinken.

Ein Vertreter der Bundesanstalt für Gewässerkunde sagte im Juli, dass es für Lastkähne, die Rohstoffe transportieren, unwirtschaftlich wird, Kaub zu passieren, wenn der gemessene Pegel auf 40 Zentimeter oder darunter fällt.

Die niedrigen Pegelstände beeinträchtigen bereits die Handelsströme und begrenzen die Menge an Treibstoff, die Lastkähne ins europäische Binnenland transportieren können. Die Schweiz, die den Rhein für die Einfuhr von erdölbasiertem Kraftstoff nutzt, gibt Bestände aus ihren strategischen Reserven frei.

Teile der Kraftstoffversorgung im europäischen Binnenland werden auch durch Raffinerieausfälle in Deutschland, der Tschechischen Republik und Österreich beeinträchtigt. Die Alpenrepublik gibt ebenso wie Ungarn Kraftstoff aus ihren Vorräten frei.

Laut Joseph McDonnell, einem Analysten für Ölprodukte bei Energy Aspects, wirkt sich das Niedrigwasser auf die Verschiffung einiger Komponenten aus, die zur Herstellung von Benzin für Mischungen verwendet werden. Der Transport von petrochemischen Rohstoffen wie Naphtha vom Drehkreuz Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen zu den Anlagen im Landesinneren sei ebenfalls betroffen.

(Bloomberg)