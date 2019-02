Zuvor hatte Panalpina erklärt, man prüfe eine Kooperation mit der Logistikfirma Agility aus Kuwait.

Das neue DSV-Angebot liegt damit 10 Franken über der vor einem Monat vorgelegten ersten Offerte. Zudem ist es ein reines Barangebot. ursprünglich wollte DSV 170 Franken je Anteil in Kombination aus Bargeld und eigenen Aktien bezahlen.

DSV legt sein revidiertes Angebot als Reaktion auf das Feedback der Basler offen, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Es enthalte "bestimmte Verpflichtungen" gegenüber den Mitarbeitenden und dem Panalpina-Erbe. Die Dänen seien mit dieser Offenlegung aber nicht verpflichtet, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von Panalpina zu unterbreiten, hält DSV fest.

(AWP)