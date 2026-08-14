Von insgesamt 20 befragten Analystinnen und Analysten empfehlen fünf zum Kauf, elf zum Halten und vier zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei 199 Franken, was einem Abwärtsrisiko von rund vier Prozent entspricht. Interessant ist der Vergleich mit der Zeit um den «Liberation Day» im April 2025: Damals lagen vier Kauf-, acht Halte- und sechs Verkaufsempfehlungen vor. Das Stimmungsbild hat sich also spürbar aufgeweicht. Etwa Goldman Sachs (Buy) sieht mit einem Kursziel von 235 Franken weiteres Aufwärtspotenzial, während Octavian (Hold) bei 180 Franken oder Barclays (Sell) bei 175 Franken zurückhaltender bleiben.