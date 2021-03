Der Konzern hat dabei die Analystenerwartungen nach sämtlichen Kriterien übertroffen. Auch mit den Aussagen zur kürzlich bekanntgegebenen Übernahme in China könne das Unternehmen punkten. Um 10:30 Uhr notieren Kühne+Nagel um 3,4 Prozent höher bei 229 Franken, was ein neues Rekordhoch bedeutet. Derweil legt der Gesamtmarkt (SMI) um 0,4 Prozent zu.

Der Lichtblick des Ergebnisses ist laut den Experten die starke Umsatzentwicklung im Schlussquartal. Der starke Nettoumsatz macht sich auch in einem höher als erwartet ausgefallenen Bruttogewinn bemerkbar, wobei vor allem das Luftfrachtgeschäft einen erfreulichen Beitrag lieferte.

Auf Stufe EBIT überzeugten gemäss Analysten sowohl das Luftfrachtgeschäft als auch der Bereich Überlandtransport. Im Gegenzug zeigt man sich vom operativen Ergebnis in der Kontraktlogistik eher etwas enttäuscht.

Wie der für Baader-Helvea tätige Analyst Christian Obst schreibt, verbuchte das Unternehmen im Luftfrachtgeschäft einen einmaligen Positiv-Effekt in Höhe von 63 Millionen Franken, in der Kontraktlogistik hingegen einen einmaligen Negativ-Effekt in Höhe von 46 Millionen Franken. Das würde auch die Abweichungen gegenüber den Erwartungen erklären.

Allen Unkenrufen zum Trotz reduziert Kühne+Nagel die Jahresdividende nicht, sondern erhöht diese gar auf 4,50 (4,00) Franken je Aktie. Gerade nach der milliardenschweren Übernahme von Apex zeigen sich die Analysten überrascht von diesem Entscheid.

Sowieso dreht sich neben den Zahlen alles um die kürzlich bekanntgegebene Übernahme der chinesischen Apex. Mit 1,1 bis 1,2 Milliarden Franken für ein 87,3-Prozent-Paket liegt der Kaufpreis etwas tiefer als ursprünglich angenommen. Die Transaktion wird denn auch unmittelbar erfolgswirksam, was in Expertenkreisen sehr begrüsst wird. Der Käuferin sei ein grosser Wurf gelungen, so lautet der Tenor.

Der UBS-Experte Sebastian Vogel hält fest, dass Kühne+Nagel so früh im Jahr noch keine konkreten Jahresvorgaben abgibt. Er streicht dabei die Dividendenerhöhung als positiv hervor.

Händlern zufolge reiht sich bei den Aktien von Kühne+Nagel schon seit Tagen ein Kursrekord an den nächsten. Treibende Kraft dahinter sei der Apex-Kauf. Angesichts der im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung gemachten Aussage zu dieser Firmentransaktion rücke der Zahlenkranz selber denn auch etwas in den Hintergrund, so heisst es weiter.

Eine Analystenkonferenz ist wie üblich für 14 Uhr angekündigt.

(AWP)