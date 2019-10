Dies teil Ceva am Mittwoch mit.

Die noch im Umlauf befindlichen Aktien werden für kraftlos erklärt. Die Aktionäre erhalten für die Titel 30 Franken pro Aktie, was dem Übernahmepreis von CMA CGM entspricht. Die Zahlung soll um den 14. Oktober erfolgen.

Das Zuger Kantonsgericht habe die Kraftloserklärung bereits per 12. September genehmigt, und die Entscheidung sei per 18.September in Kraft getreten, wie es weiter hiess. Zudem habe die SIX der Dekotierung am 27. September zugestimmt.

Ceva Logistics wurde im April von der französischen Reederei CMA CGM übernommen. Entstanden war Ceva 2007 durch die Zusammenführung des Kontraktlogistikgeschäfts von TNT Logistics und des Frachtmanagements von Eagle Global Logistics. Erst im Mai 2018 war Ceva Logistics an die Börse gegangen.

