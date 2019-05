Das Logistikunternehmen übernimmt die Verteilung und Auslieferung der Lush-Produkte von deren Auslieferungszentrum im südenglischen Poole an die rund 80 Läden des Unternehmens in Grossbritannien und Irland, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Lush stellt Kosmetikartikel wie Seifen, Duschgels, Badezusätze sowie weitere Haar- und Hautpflegeprodukte her. Das Unternehmen verfolgt den Angaben zufolge eine ethisch verantwortliche Philosophie, und die Produkte werden nach veganen Standards produziert. Angaben zum Auftragsvolumen werden keine gemacht.

Ceva steht vor der vollständigen Übernahme durch CMA CGM. Zuletzt hiess es, dass die französische Reederei nach Ablauf einer verlängerten Angebotfristüber 98 Prozent der Ceva-Aktien hält.

(AWP)