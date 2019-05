Die im August 2018 angekündigte Übernahme sei per 1. Mai auch rechtlich vollzogen worden, teilte Panalpina am Mittwoch mit. Um die Integration abzusichern und die Synergien zu nutzen, sei ein neues Büro in Buenos Aires eröffnet worden.

Den Angaben zufolge ist Newport Cargo auf den Transport verderblicher Waren spezialisiert und wickelt pro Jahr 24'000 Tonnen Luftfracht ab.

(AWP)