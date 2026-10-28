Baader zeigen sich derweil positiver. Umsatz und Ergebnis lägen trotz eines Zulieferer-Ausfalls leicht über dem Vorjahr und auch über den Erwartungen der Analysten. Zudem falle der seit dem Sommer bekannte Zulieferer-Ausfall im anstehenden wichtigen Weihnachtsquartal nicht ganz so stark ins Gewicht wie befürchtet. Die Inflation fordere nun aber die Effizienz des Konzerns heraus.