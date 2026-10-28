Die Aktien von Logitech kommen am Mittwoch nach Zahlen deutlich unter die Räder. Analysten bewerten die reinen Ergebnisse als insgesamt besser als erwartet, der Ausblick schmeckt allerdings nicht allen. Zudem hatten die Titel vor den Zahlen an Boden gewonnen, was nun zu Gewinnmitnahmen animiert.
Der Unterhaltungselektronik-Konzern hat nicht in allen Bereichen seines Zahlenwerks punkten können. So seien Aussagen zur Bruttomarge im Weihnachtsquartal zum Teil kritisch aufgenommen worden. So zeichne sich die tiefste Marge seit zwei Jahren ab, schreiben die Experten der UBS in einem ersten Kommentar. Dies deute auf Kostensteigerungen und Promotionsangebote hin.
Baader zeigen sich derweil positiver. Umsatz und Ergebnis lägen trotz eines Zulieferer-Ausfalls leicht über dem Vorjahr und auch über den Erwartungen der Analysten. Zudem falle der seit dem Sommer bekannte Zulieferer-Ausfall im anstehenden wichtigen Weihnachtsquartal nicht ganz so stark ins Gewicht wie befürchtet. Die Inflation fordere nun aber die Effizienz des Konzerns heraus.
Die ZKB schreibt derweil sogar von «exzellenten» Zahlen und Vontobel erhöht gar das Kursziel leicht auf 114 Franken.
(AWP)