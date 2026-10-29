Auf den 11-prozentigen Kurssturz vom Donnerstag folgt ein 0,6-prozentiges Minus: Nun stehen die Aktien von Logitech bei 81,52 Franken. Damit sind die seit Mitte September verzeichneten Kursgewinne wieder dahin. Auslöser sind zum einen Gewinnmitnahmen, zum anderen der Bericht zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Ergebnisse waren zwar stark und teilweise deutlich über den Erwartungen. Der Ausblick auf das für Logitech wichtige Weihnachtsquartal missfiel den Investorinnen und Investoren offenbar jedoch.