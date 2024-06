Die 53-jährige Sunderwala ist seit August 2020 als Vice President und Chief Accounting Officer von Logitech tätig, wie der Konzern am Donnerstagabend in einem SEC-Filing bekannt gab. Bevor sie zu Logitech kam, war sie vier Jahre als Vice President, Internal Audit bei eBay und davor fast 16 Jahre bei Hewlett-Packard in verschiedenen Funktionen tätig.