Ein kleiner Teil des Kursverlustes vom Donnerstag kann mit dem Dividendenabgang erklärt werden, der in den vergangenen zwei Tagen rund 1,36 Franken gekostet hatte. Wesentlich schwerer wogen hingegen die höheren Zinsen vor allem in Übersee, welche den Techsektor global belasten, sowie der Umstand, dass der Ausbruch der Aktie nach oben in den vergangenen drei Wochen kraftlos wirkte. Es fehlte schlichtweg das nötige Handelsvolumen, um den Titel höher zu treiben.