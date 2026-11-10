«Es ist an der Zeit, das Klischee abzulegen, dass Gaming Zeitverschwendung ist», wird Konzernchefin Hanneke Faber in der Mitteilung zitiert. Wer sich bewusst Zeit zum Abschalten und Spielen nehme, kehre mit mehr Konzentration, neuer Energie und frischen Lösungsansätzen an den Arbeitsplatz zurück, ergänzt Personalchefin Elaine Laird.