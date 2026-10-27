Damit übertraf Logitech sowohl die ‌Prognosen von Analysten, die laut Visible Alpha ‌bei 204 Millionen Dollar lagen, ​als auch die eigene Zielspanne von 185 bis 210 Millionen Dollar. Der Umsatz lag mit 1,22 Milliarden Dollar am oberen Ende der unternehmenseigenen Prognose. Das Wachstum wurde nach Angaben des Konzerns ‌unter anderem durch ein starkes Geschäft in den USA sowie bei Produkten für Videokonferenzen und Gaming angetrieben.