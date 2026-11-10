Denn Firmen gewähren laut einer Analyse des Personalberatungsunternehmens Michael Page Lohnerhöhungen primär besonders gefragten Spezialistinnen und Spezialisten. Vor allen in den Bereichen KI und Machine Learning, aber auch in der Finanzbranche und im Bauwesen sowie bei leistungsorientierten Vertriebsfunktionen dürften die Löhne für spezialisierte Fachkräfte steigen, heisst es in dem am Dienstag veröffentlichten Gehaltsreport von Micheal Page.