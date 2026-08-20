Die Erträge stiegen in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 740 Millionen Franken, wie die Genfer Privatbank am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftsaufwand blieb trotz weiterer Investitionen in Personal und Technologie stabil. Unter dem Strich erhöhte sich der Reingewinn in der Folge um 25 Prozent auf 138 Millionen Franken.