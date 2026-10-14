Die Experten nehmen nun überwiegend einen Wert von 37 bis 39 Prozent bis zum Jahr 2031 in ihre Modelle auf. Die anvisierte Margensteigerung fällt damit deutlich höher aus, als der Markt erwartet habe, stellt ZKB-Analyst Daniel Jelovcan fest. Der Konsens der Analystenschätzungen liege aktuell bei 35,7 Prozent.