Gemäss ersten Analystenkommentaren wird das Umsatzwachstum in Lokalwährungen den Erwartungen im ersten Halbjahr nur knapp gerecht. Einige Experten hatten dem Pharmazulieferer diesbezüglich sogar positive Überraschungen zugetraut. Insbesondere vom umsatzstärksten Geschäftsfeld Integrated Biologics hatte man sich rückblickend mehr erhofft. Die beiden kleineren Sparten Advanced Synthesis und Specialized Modalities schneiden insgesamt zwar etwas besser als gedacht ab, können die verhaltene Entwicklung bei Integrated Biologics jedoch nicht gänzlich auffangen.