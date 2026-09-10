Lonza investiert damit in eine Technologie, die unter anderem die Löslichkeit und damit die Bioverfügbarkeit schwer löslicher Wirkstoffe verbessern kann. Die Nachfrage nach solchen Verfahren nehme mit der zunehmenden Komplexität der Medikamentenentwicklung zu, hiess es in einer Mitteilung von Lonza vom Donnerstag.