250 Millionen Umsatz

Im Geschäftsjahr 2028 sollen die übernommenen Geschäfte rund 250 Millionen Franken Umsatz beisteuern. Die Core-EBITDA-Marge liege zunächst unter dem Niveau von Lonza, was sich aber über die Zeit ändern solle. Der Wirkstoffhersteller bestätigte denn auch nicht nur den Ausblick für 2026, sondern auch die mittelfristigen Finanzziele.