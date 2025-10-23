Der Ausblick für das Gesamtjahr wird entsprechend bestätigt. Auch das Geschäft mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln (CHI) hat sich im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr 2025 erholt und ist wieder gewachsen. Dieses Geschäft will Lonza bekanntlich abstossen. Bei der Ausgliederung des CHI-Geschäfts seien gute Fortschritte erzielt worden, heisst es dazu.