Ausschliesslich lobende Worte

In Analystenkreisen kommt die Ernennung von Wolfgang Wienand zum künftigen Lonza-Chef gut an. Wie die UBS schreibt, fällt aus Sicht der Aktionärinnen und Aktionäre ein nicht unbedeutender Unsicherheitsfaktor weg. Wienand verfüge sowohl über das nötige fachliche Rüstzeug als auch über einen geradezu beeindruckenden Leistungsausweis. Ausserdem geniesse er bei Grossanlegern ein hohes Ansehen. Die UBS preist die Lonza-Aktie denn auch weiterhin mit einem 12-Monats-Kursziel von 580 Franken zum Kauf an.