Damit sollen Kunden laut einer Mitteilung vom Dienstag in günstigen Fällen bereits nach sechs Monaten die Bereitstellung des Status «Investigational New Drug (IND)» erreichen können. Das sogenannte DNA-to-IND-Angebot umfasst laut den Angaben neu auch bispezifische Antikörper, Fc-Fusionsproteine und hochkonzentrierte Arzneimittelformulierungen. Es baut auf den beschleunigten Entwicklungswegen für monoklonale Antikörper auf, die Lonza Anfang Jahr eingeführt hatte.