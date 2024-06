Eine schwache Woche

Bis am Donnerstagabend sank die Lonza-Aktie jedoch auf 481.10 Franken, nachdem sie am Montag mit 501 Franken aus dem Handel gegangen war und im Laufe des Dienstags bei 504.20 Franken den Wochenhöchststand erreicht hatte. Aus dieser Entwicklung resultiert ein Kursverlust von über vier Prozent. Kein anderer Titel des Swiss Market Index (SMI) hat bis dato so schlecht abgeschnitten wie Lonza.