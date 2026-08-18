Insgesamt sind auf rund 170'000 Quadratmetern, zwischen Raron, Niedergesteln und Visp im Oberwallis 3,5 Tonnen Quecksilber aus den Böden entfernt worden. Die Verschmutzung war 2010 beim Bau der Autobahn A9 entdeckt worden. In der Folge wurden die Böden zwischen Visp und Niedergesteln systematisch untersucht und die betroffenen Parzellen erfasst, wie es an einer Medienkonferenz des Walliser Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt am Dienstag in Raron hiess.