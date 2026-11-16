Die Vereinbarung umfasst laut Mitteilung vom Montag die Transferrin-Rezeptor-1-Technologie (TfR1), die den Transport von Wirkstoffen über die Blut-Hirn-Schranke ermöglichen soll. Lonza erhält eine Vorauszahlung sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und umsatzabhängige Lizenzgebühren. Finanzielle Details wurden nicht genannt.