Der Pharmazulieferer Lonza hat mit dem chinesischen Pharmaunternehmen China Medical System Holdings (CMS) eine Lizenzvereinbarung zur Nutzung seiner NeuroPortal-Technologie abgeschlossen. CMS erhält weltweite Exklusivrechte für den Einsatz der Technologie bei bis zu zwei Produkten zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen.
Die Vereinbarung umfasst laut Mitteilung vom Montag die Transferrin-Rezeptor-1-Technologie (TfR1), die den Transport von Wirkstoffen über die Blut-Hirn-Schranke ermöglichen soll. Lonza erhält eine Vorauszahlung sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und umsatzabhängige Lizenzgebühren. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Weitere Details zur NeuroPortal-TfR1-Plattform will Lonza am 18. Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS) in Lissabon vorstellen.
(AWP)