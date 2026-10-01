Das Programm am Lonza-Standort in Bend, USA, konzentriere sich insbesondere auf neue Lösungen für hoch dosierte subkutane Therapien. Beim Sprühtrocknen wird der Wirkstoff den Angaben zufolge in kleine Partikel überführt, was unter anderem die Stabilität verbessern und die Viskosität hochkonzentrierter Formulierungen reduzieren könnte. Die Technologie soll für verschiedene Wirkstoffklassen wie Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Peptide untersucht werden.