Die heute verbreiteten Herstellungsverfahren beruhten häufig auf einer vorübergehenden Einbringung mehrerer Plasmide in Zellen. Laut Lonza ist dieses Verfahren nur begrenzt skalierbar und kann zu Schwankungen bei der Produktion führen. Die beiden Partner wollen deshalb stabile Produktionssysteme entwickeln, die eine gleichmässigere und besser skalierbare Herstellung ermöglichen. Dies könnte insbesondere für In-vivo-Anwendungen relevant sein, bei denen der Vektor direkt im Körper eingesetzt wird und damit selbst zum eigentlichen therapeutischen Produkt wird.